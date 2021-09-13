Главное – правильный подход: 4 советы тем, кто хочет работать удаленно

Весь мир живет и работает в условиях пандемии COVID-19 уже второй год. Безусловно, адаптироваться к новым реалиям было непросто. Однако сегодня множество сотрудников осознали: работать из дома – полезно и эффективно.

Возможно, удаленная работа – это именно то, что вам нужно? Тогда вам необходимо подумать, как правильно обсудить такую ​​перспективу с руководством.

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Кевин Райзер, автор книги "Всегда носите штаны: и 99 других советов, как выжить и процветать, когда вы работаете дома", поделился мощными советами для тех, кто готовится к этому деликатному, но важному разговору.

4 советы сотрудникам, которые хотят работать удаленно

Подчеркните пользу для компании, а не для себя

Бесспорно, вы хотите работать удаленно, ведь вам это нравится. Писатель убежден: на этом сосредотачиваться не стоит. Лучше обратите внимание руководства на то, как это повлияет на работу в команде и какие преимущества получит компания.

Недостаточно, чтобы вы наслаждались гибкостью работы дома. Объясните, как без ежедневной поездки вы можете сделать больше, или почему отсутствие сбоев в работе офиса означает, что вы можете работать на более высоком уровне,

– считает Райзер.

Предоставьте данные

"Однажды у меня был босс, у которого на стене был размещен надпись: "В Бога мы верим. Все остальные приносят данные." Я никогда этого не забывал и с тех пор всегда пытался подтвердить свои аргументы проверенными фактами", – рассказал писатель.

Поэтому, Райзер предлагает предоставить руководству данные о том, как улучшились ваши показатели и выросла эффективность при дистанционном режиме работы.

Будьте гибкими

Обсудите с руководителем возможную обеспокоенность насчет долгосрочной удаленной работы. Важно быть готовым к компромиссам: "Возможно, ваш начальник хочет, чтобы вы были в офисе несколько дней в месяц, или посещали важные совещания по продажам, обучение или конференции, где компания действительно нуждается в вас".

Предложите испытательный период

Да, ваш руководитель могу долгосрочную работу дома почти сразу. Однако лучший подход – остановиться на испытательном периоде.

Испытательный срок 3 – 6 месяцев может стать отличным способом убедить начальство поддержать перспективу длительной удаленной работы.

Это дает вам возможность продемонстрировать, насколько хорошо может продолжать работать договоренность о дистанционном режиме, даже когда другие возвращаются в офис.

Сегодня множество организаций пытаются вернуться в офис, и для многих специалистов это – правильный шаг. Однако другим пандемия Covid-19 показала, что работа дома на самом деле может работать достаточно хорошо. Бесспорно, многие менеджеры и руководители будут противостоять этой идеи еще долго. Если вы выбираете дистанционную работу – будьте готовы к возможному сопротивлению, спланируйте свой подход и аргументируйте свою ситуацию.