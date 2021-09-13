Можливо, віддалена робота – це саме те, що вам потрібно? Тоді вам необхідно подумати, як правильно обговорити таку перспективу з керівництвом.

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Кевін Райзер, автор книги "Завжди носіть штани: та 99 інших порад, як вижити й процвітати, коли ви працюєте вдома", поділився потужними порадами для тих, хто готується до цієї делікатної, але важливої ​​розмови.

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Підкресліть користь для компанії, а не для себе

Безперечно, ви прагнете працювати віддалено, адже вам це подобається. Письменник переконаний: на цьому зосереджуватися не варто. Краще зверніть увагу керівництва на те, як це вплине на роботу в команді та які переваги отримає компанія.

Недостатньо, щоб ви насолоджувалися гнучкістю роботи вдома. Поясніть, як без щоденної поїздки ви можете зробити більше, або чому відсутність збоїв в роботі офісу означає, що ви можете працювати на ще вищому рівні,

– вважає Райзер.

Надайте дані

"Якось у мене був бос, у якого на стіні був розміщений напис: "У Бога ми віримо. Усі інші приносять дані." Я ніколи цього не забував і відтоді завжди намагався підтвердити свої аргументи перевіреними фактами.", – розповів письменник.

Відтак, Райзер пропонує надати керівництву дані про те, як покращилися ваші показники та зросла ефективність під час дистанційного режиму роботи.

Будьте гнучкими

Обговоріть з керівником можливі занепокоєння щодо довгострокової віддаленої роботи. Важливо бути готовим до компромісів: "Можливо, ваш начальник хоче, щоб ви були в офісі кілька днів на місяць, або відвідували важливі наради з продажів, навчання чи конференції, де компанія дійсно потребує вас".

Запропонуйте випробувальний період

Так, ваш керівник можу довгострокову роботу вдома майже одразу. Однак найкращий підхід – зупинитися на випробувальному періоді.

Випробувальний термін 3 – 6 місяців може стати чудовим способом переконати начальство підтримати перспективу тривалої віддаленої роботи.

Це дає вам можливість продемонструвати, наскільки добре може продовжувати працювати домовленість про дистанційний режим, навіть коли інші повертаються до офісу.

Сьогодні безліч організацій намагаються повернутися до офісу, і для багатьох фахівців це – правильний крок. Однак іншим пандемія Covid-19 довела, що робота вдома насправді може працювати досить добре. Безперечно, багато менеджерів та керівників протистоятимуть цій ідеї ще тривалий час. Якщо ви обираєте дистанційну роботу – будьте готові до можливого опору, сплануйте свій підхід та аргументуйте свою ситуацію.