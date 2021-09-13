Кроме того, осенью увеличивается нагрузка, ведь обычно стартуют все большие проекты. Как не впасть в осеннюю депрессию, сохранить производительность и не повредить собственной карьере, несмотря на сезонные изменения – читайте в материале.

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Планируйте свои дела

Ситуации, когда трудно на чем-то сосредоточиться, а внимание постоянно рассеивается – не новы. Хорошим способом справиться с этим будет список дел, которые вам нужно сделать.

Сам процесс проверки списка только приносить удовольствие, когда вы его будете проверять и вычеркивать из него уже завершены дела. Кроме того, это прекрасная возможность записать и выполнить новые задачи быстрее.

Ставьте цели и выдумывайте награды за их достижения

Эксперты советуют ставить перед собой новые цели регулярно – не только в рабочем плане, но и в личном, в частности по саморазвитию. Если вы будете заняты не только текущими рабочими моментами, это будет стимулировать вас двигаться вперед.

Еще одним весомым плюсом является то, что это поможет вам сосредоточиться на выполнении задач и позволит забыть о времени года за окном.

Впрочем, важно, чтобы выполнение поставленных целей мало свое вознаграждение. За это стоит дарить самому себе подарки – это может быть, например, какая-то вещь или интересное путешествие, о котором вы давно мечтали.

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Признайте, что снижение производительности – это нормально

Осенью, в частности, если вы только что вернулись из отпуска нормальным является временное снижение производительности. С этим нужно смириться и ни в коем случае это не должно стать причиной раздражения на себя самого.

Здесь важным фактором является сокращение продолжительности дня. Циркадный ритм нашего организма отслеживает продолжительность дня и подсказывает, когда нужно заснуть, а когда – проснуться. Поэтому с нарушением работы биологических часов возможны и ухудшение настроения, что влияет на работу.

Поэтому, когда вы чувствуете, что менее активны в течение осенних и зимних месяцев, признайте, что это нормальные сезонные последствия. На этом точно не следует зацикливаться.

Не забывайте об отдыхе!

Прежде всего, не стоит зацикливаться на одной только работе. Чтобы прожить долгую жизнь и иметь успешную карьеру, важно ежедневно обращать внимание на то, как вы питаетесь, о чем думаете, достаточно ли двигаетесь.

В сочетании правильное и своевременное питание, активный регулярный отдых и хорошее настроение гарантировано повысят вашу производительность.

А хорошее настроение вам гарантируют регулярные встречи с друзьями. Прогулки с друзьями или встречи в кафе или ресторанах за душевными разговорами точно станут причиной вашего хорошего настроения.