К процессу члены кружка "Любители домашних животных" подошли нестандартно. Так, они создали пряники-зерновушки, кормушки из шкурки апельсина, бусы из сухофруктов.

Интересно В Луцке дошкольников будут учить беречь окружающую среду

Важная миссия

Экологи-натуралисты отмечают, что подкормка птиц зимой – это о защите животных. Есть мнения, что люди не должны вмешиваться в естественные процессы выживания птиц. Однако кружковцы считают иначе.

Цивилизация уже и без того слишком вмешалась в эти процессы и забрала у птиц множество природных мест для существования и поиска продовольствия. И сейчас мы действительно можем частично исправить ситуацию,

– говорит руководитель кружка Яна Темченко.

Ученики приложили максимум усилий, чтобы создать креативные кормушки. Они являются невероятно самобытными!

Как глуховские школьники создавали кормушки / Фото "7 дней Глухов"