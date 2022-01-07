Цель – повысить осведомленность детей о природном наследии и сформировать их экологическое сознание. Занятия проведут в период с 1 апреля по 31 мая 2022 года.

Интересно "Экошкола года": назвали 50 наиболее экологичных школ Украины

Что известно

Предполагается, что в рамках проекта:

  • разработают авторский сценарий в форме экологической сказки, рассказывающий о водных и других объектах природного наследия Луцка, а также способы сохранения природного наследия, которые доступны детям;
  • согласуют общую концепцию, дизайн костюмов, декораций и интерактивной составляющей занятий;
  • изготовят костюмы и украшения с логотипами программы;
  • проведут информационно-просветительские занятия об объектах природного наследия Луцка на открытой территории заведений дошкольного образования города.