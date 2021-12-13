В Гонконге создали пакеты, растворяющиеся в воде

Гонконгский стартап Invisible разработал пакеты, способные растворяться в воде. Пока их используют в супермаркетах для упаковки сухих продуктов.

По мнению разработчиков, это прекрасная альтернатива пластиковым пакетам, которые вредят окружающей среде. INVISIBLEBAG – биоразлагаемые и компостируемые.

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Подробности

Компания основана в 2020 году, однако уже имеет более 450 клиентов, а количество проданных пакетов достигает 1,5 миллиона единиц.

Продукт INVISIBLEBAG изготовлен из смеси поливинилового спирта (PVA), крахмала, глицерина и воды. PVA – это водорастворимый и биоразлагаемый синтетический полимер, используемый в капсулах лекарств и в капсулах для стиральных порошков.

Пакеты устойчивы к жирам, химикатам, запахам, газам и органическим растворителям. Кроме того, они выдерживают до 4 килограммов.

В ближайшее время специалисты планируют сделать материал пригодным для упаковки свежих продуктов.

Пакеты, которые растворяются в воде: смотрите видео