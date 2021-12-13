На думку розробників, це прекрасна альтернатива пластиковим пакетам, які шкодять довкіллю. INVISIBLEBAG – біорозкладні та компостовані.

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Деталі

Компанія заснована у 2020 році, однак вже має понад 450 клієнтів, а кількість проданих пакетів сягає 1,5 мільйона одиниць.

Продукт INVISIBLEBAG виготовлений із суміші полівінілового спирту (PVA), крохмалю, гліцерину та води. PVA – це водорозчинний та біорозкладний синтетичний полімер, що використовується в капсулах ліків та в капсулах для пральних порошків.

Пакети є стійкими до жирів, хімікатів, запахів, газів та органічних розчинників. Крім того, вони витримують до 4 кілограмів.

Найближчим часом фахівці прагнуть зробити матеріал придатним для упаковки свіжих продуктів.

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