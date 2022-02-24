К примеру, обнаружили, что ледники в Андах в Южной Америке сохраняют на 23% меньше пресной воды, если сравнивать с предварительными оценками.

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Серьезная угроза

Крупнейший город Боливии Ла-Пас с более чем двумя миллионами жителей сильно зависит от ледникового стока, который поддерживает сельское хозяйство и является предохранителем от засухи.

Ледниковые реки с медленным течением из-за таяния теряют больше массы, чем набирают со свежим снегом, водные потоки становятся нерегулярными. В итоге они высыхают сперва на низких высотах, а затем в более высоких.

Вода из впадающих в реки ледников также имеет решающее значение для производства гидроэнергии и сельского хозяйства.

Количество льда важно и будет иметь последствия для миллионов людей, живущих по всему миру,

– подчеркнул соавтор исследования Матье Морлигем, профессор наук о Земле в Дартмутском университете.

В некоторых регионах ситуация лучше

В некоторых регионах, например, в Гималаях, наоборот обнаружили на треть больше льда, чем считалось. Это снизит давление на водные ресурсы в регионе.

Впрочем, в глобальном масштабе спутниковое исследование, охватившее 98% мировых ледников, показало, что объем всех ледников, над и под уровнем моря, был на 11% меньше, чем по предварительным расчетам.

Но это имеет и свои преимущества. Например, таяние ледников будет иметь меньшее влияние на повышение уровня моря, которое станет одним из ключевых последствий глобального изменения климата.