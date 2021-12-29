Исследование по инициативе Министерства экологии проводил Всемирный банк, определявший влияние изменения климата на ключевые секторы экономики Украины. В исследовании изучали два разных сценария.
Интересно Биотопливо и даже удобрения: на что перерабатывают отходы в McDonald's
Какие регионы пострадают больше всего
Изучаемые сценарии предполагают глобальное повышение температуры до 2100 года соответственно на 2,4 градуса (при борьбе с выбросами углерода) и на 4,3 градуса (без достаточных мер такой борьбы).
Согласно исследованию, наибольшие потери от изменений климата понесут 5 украинских областей:
- Черкасская,
- Херсонская,
- Кировоградская,
- Полтавская,
- Винницкая.
Согласно второму сценарию, аналитики предполагают снижение урожайности в Украине ячменя, кукурузы и подсолнечника в 2030-2050 годах на 10-30% к уровню 2010 года.
Наибольшие потери доходов домохозяйств и наибольший рост бедности и неравенства из-за снижения стоимости сельскохозяйственного производства прогнозируется в Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областях,
– говорится в исследовании.