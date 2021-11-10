Единственно правильное решение – четко признать свои недостатки, принять их и работать над собой. Уважайте себя и не стесняйтесь говорить о том, в чем вы неидеальны.
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Как говорить о своих недостатках: несколько советов
- Превратите минусы в плюсы. К примеру, если у вас недостаточно опыта, убедите работодателя, что вы хотите учиться, учиться и снова учиться.
- Отвечайте на вопросы быстро и не задумываясь.
- Не молчите и не бойтесь.
- Не "выкручивайтесь" и говорите только правду.
- Продемонстрируйте, что вы занимаетесь саморазвитием и пытаетесь избавиться от своего недостатка.
- Верьте в себя и дорожите своими достижениями.
- Будьте уверены в себе (заметьте, не самоуверенны) – эта черта всегда вдохновляет работодателя.
Наконец, работодатель – вам не враг. Этот человек всегда заинтересован в том, чтобы вы максимально раскрылись и продемонстрировали свои особенности. Настройтесь на позитив и будьте уверены: нередко шанс дают за довольно банальную вещь, ныне ставшую роскошью, – это честность.