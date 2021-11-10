Как говорить о своих недостатках на собеседовании: полезные советы

Во время собеседования на желаемую должность мы все привыкли говорить о своих преимуществах. Кому неприятно хвалить себя и слушать ответные комплименты? Однако как вести себя, если HR спросил о ваших недостатках? Рассказываем в материале.

Единственно правильное решение – четко признать свои недостатки, принять их и работать над собой. Уважайте себя и не стесняйтесь говорить о том, в чем вы неидеальны.

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Как говорить о своих недостатках: несколько советов

Превратите минусы в плюсы. К примеру, если у вас недостаточно опыта, убедите работодателя, что вы хотите учиться, учиться и снова учиться. Отвечайте на вопросы быстро и не задумываясь. Не молчите и не бойтесь. Не "выкручивайтесь" и говорите только правду. Продемонстрируйте, что вы занимаетесь саморазвитием и пытаетесь избавиться от своего недостатка. Верьте в себя и дорожите своими достижениями. Будьте уверены в себе (заметьте, не самоуверенны) – эта черта всегда вдохновляет работодателя.

Наконец, работодатель – вам не враг. Этот человек всегда заинтересован в том, чтобы вы максимально раскрылись и продемонстрировали свои особенности. Настройтесь на позитив и будьте уверены: нередко шанс дают за довольно банальную вещь, ныне ставшую роскошью, – это честность.