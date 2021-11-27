Само озеленение и явилось завершающим этапом рекультивации старого полигона. Об этом рассказал директор КП "Муниципальная компания по обращению с отходами" Юрий Суярко.
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Рекультивация старого полигона
Раньше для предотвращения попадания полигонного газа в атмосферу его покрыли геомембраной, сверху уложили слой фильтрации и насыпали почву.
Кроме коммунальщиков, к акции присоединились экоактивисты, студенты Национального технического университета "ХПИ" и Харьковской национальной академии городского хозяйства имени Бекетова.
Всего запланировано высадить саженцы 2,6 тысячи можжевельника и 200 спиреи, а также 620 саженцев тополей. Площадь посадки составляет 13 гектаров.
В Украине рекультивацию такого масштаба не производил ни один полигон. Уверен, что для многих мы послужим примером. Мы вышли на финишную прямую. С помощью растений мы не только укрепим склоны бывшего полигона, но и сможем значительно улучшить качество воздуха – обогатить его кислородом и другими полезными веществами.
– рассказал Юрий Суярко.
Также он напомнил, что на рекультивированном полигоне планируется построить всесезонную горнолыжную трассу. Разрабатывается проектная документация и ведутся переговоры с потенциальными партнерами.
Рекультивация Дергачевского полигона: смотрите фото
Дергачевский полигон
На Дергачевском полигоне отработанные места засыпали землей, чтобы предотвратить попадание в атмосферу полигонного газа. В настоящее время используют 50% новых карт полигона. Сюда свозят около 70% отходов города.
В то же время рядом с полигоном уже строят мусороперерабатывающий завод. Его планировали открыть в августе этого года – ко дню города. Но из-за заморозки средств пока этого так и не сделали.