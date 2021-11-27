В Харькове на старой свалке высадили тысячи деревьев и кустов

В Харькове продолжается завершающий этап рекультивации Дергачевского полигона твердых бытовых отходов, пока на новом достраивают мусороперерабатывающий комплекс. Коммунальщики вместе с активистами высадили здесь деревья и кустарники.

Само озеленение и явилось завершающим этапом рекультивации старого полигона. Об этом рассказал директор КП "Муниципальная компания по обращению с отходами" Юрий Суярко.

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Рекультивация старого полигона

Раньше для предотвращения попадания полигонного газа в атмосферу его покрыли геомембраной, сверху уложили слой фильтрации и насыпали почву.

Кроме коммунальщиков, к акции присоединились экоактивисты, студенты Национального технического университета "ХПИ" и Харьковской национальной академии городского хозяйства имени Бекетова.

Всего запланировано высадить саженцы 2,6 тысячи можжевельника и 200 спиреи, а также 620 саженцев тополей. Площадь посадки составляет 13 гектаров.

В Украине рекультивацию такого масштаба не производил ни один полигон. Уверен, что для многих мы послужим примером. Мы вышли на финишную прямую. С помощью растений мы не только укрепим склоны бывшего полигона, но и сможем значительно улучшить качество воздуха – обогатить его кислородом и другими полезными веществами.

– рассказал Юрий Суярко.

Также он напомнил, что на рекультивированном полигоне планируется построить всесезонную горнолыжную трассу. Разрабатывается проектная документация и ведутся переговоры с потенциальными партнерами.

Рекультивация Дергачевского полигона: смотрите фото