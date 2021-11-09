Полученные знания специалисты будут использовать и дальше. В частности, для выполнения обязательств по выращиванию экологически чистых культур.

Интересно Откуда у МакДональдз такой вкусный кетчуп

Как это удалось

Эксперимент был проведен в теплице Технологического института Флориды. Она получила название "Красный дом", ведь полностью имитировала марсианские условия. Ученые убеждены, что их методы могут использоваться для выращивания сельскохозяйственных культур на Земле в условиях изменения климата и деградации почв.

Кетчуп Marz Edition имеет идентичный традиционному вкус и аромат. Более того, его проверили в космосе – на высоте 35,4 километра при температуре -34 градуса по Цельсию. "Знакомый вкус очень важен для благополучия и морального духа во время долгой космической миссии", – отметил бывший астронавт NASA Майк Массимино. Он добавил, что хороший соус мог улучшить даже совершенно безвкусные блюда.