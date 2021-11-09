Отримані знання фахівці використовуватимуть й надалі. Зокрема, для виконання зобов'язань щодо вирощування екологічно чистих культур.

Цікаво Звідки в МакДональдз такий смачний кетчуп

Як це вдалося

Експеримент провели у теплиці Технологічного інституту Флориди. Вона отримала назву "Червоний дім", адже вона повністю імітувала марсіанські умови. Вчені переконані, що їх методи можуть бути використані для вирощування сільськогосподарських культур на Землі в умовах зміни клімату та деградації ґрунтів.

Кетчуп Marz Edition має ідентичний до традиційного смак та аромат. Ба більше, його перевірили у космосі – на висоті 35,4 кілометра при температурі -34 градуси за Цельсієм. "Знайомий смак дуже важливий для добробуту та морального духу під час довгої космічної місії", – відзначив колишній астронавт NASA Майк Массіміно. Він додав, що гарний соус міг покращити навіть абсолютно несмачну страву.