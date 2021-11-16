Событие состоится в парке "Херсонская крепость", возле бывшего "Лебединого озера". Фест стартует в 11:00 и продлится до 15:00.
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Программа мероприятия
- выступления экспертов и гостей феста;
- развлечения;
- экопикник и одноименный конкурс;
- розыгрыш экопризов;
- сбор "экомечт" херсонцев,
- награждение;
- зажигательные ведущие.
Организаторы фестиваля установят 5R-локации, олицетворяющие 5 принципов модели Zero Waste:
- Refuse – откажись от лишнего;
- Reduce – сокращай нужное;
- Reuse – используй повторно;
- Recycle – перерабатывай;
- Rot – компостуй.
Кроме того, разобраться с идеями безмусорства и ответственного потребления посетителям помогут менторы, представители местного экобизнеса и экомастеры. А первые 100 посетителей, которые пройдут квест "5 шагов Zero Waste", получат экопризы.
В рамках фестиваля также положат начало адвокационной экокампании. Так, будут собирать подписи горожан в поддержку петиции по присоединению Херсона к международной программе Zero Waste Cities.
Справка
Экофест Kherson Zero Waste проводится коалицией #Экофрендли_Я (ОО "Глобальный взгляд", ОО "Импульс Херсонщины", ОО "Экологические новости", БТ "Центр общественных программ") при поддержке программы "Академия общественного активизма". Она выполняется Фондом Восточная Европа в партнерстве с Интерньюз Украиной при поддержке проекта USAID "Демократическое управление в Восточной Украине".