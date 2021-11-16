Событие состоится в парке "Херсонская крепость", возле бывшего "Лебединого озера". Фест стартует в 11:00 и продлится до 15:00.

Интересно С мыслью об окружающей среде: почему и куда из ресторанов McDonald's исчезает пластик

Программа мероприятия

выступления экспертов и гостей феста;

развлечения;

экопикник и одноименный конкурс;

розыгрыш экопризов;

сбор "экомечт" херсонцев,

награждение;

зажигательные ведущие.

Организаторы фестиваля установят 5R-локации, олицетворяющие 5 принципов модели Zero Waste:

Refuse – откажись от лишнего; Reduce – сокращай нужное; Reuse – используй повторно; Recycle – перерабатывай; Rot – компостуй.

Кроме того, разобраться с идеями безмусорства и ответственного потребления посетителям помогут менторы, представители местного экобизнеса и экомастеры. А первые 100 посетителей, которые пройдут квест "5 шагов Zero Waste", получат экопризы.

В рамках фестиваля также положат начало адвокационной экокампании. Так, будут собирать подписи горожан в поддержку петиции по присоединению Херсона к международной программе Zero Waste Cities.

Важно! Организаторы напоминают о необходимости учитывать карантинные требования "красной зоны". Они призывают брать с собой индивидуальные средства защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Справка

Экофест Kherson Zero Waste проводится коалицией #Экофрендли_Я (ОО "Глобальный взгляд", ОО "Импульс Херсонщины", ОО "Экологические новости", БТ "Центр общественных программ") при поддержке программы "Академия общественного активизма". Она выполняется Фондом Восточная Европа в партнерстве с Интерньюз Украиной при поддержке проекта USAID "Демократическое управление в Восточной Украине".