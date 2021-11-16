Подія відбудеться у парку "Херсонська фортеця", поблизу колишнього "Лебединого озера". Фест стартує об 11:00 й триватиме до 15:00 години.

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Програма заходу

виступи експертів і гостей фесту;

розваги;

екопікнік та однойменний конкурс;

розіграш екопризів;

збір "екомрій" херсонців,

нагородження;

екозапальні ведучі.

Організатори фестивалю встановлять 5R-локації, що уособлюють 5 принципів моделі Zero Waste:

Refuse – відмовся від зайвого; Reduce – скорочуй потрібне; Reuse – використовуй повторно; Recycle – переробляй; Rot – компостуй.

Крім того, розібратися з ідеями безсмітництва та відповідального споживання відвідувачам допоможуть ментори, представники місцевого екобізнесу та екомайстри. А перші 100 відвідувачів, які пройдуть квест "5 кроків Zero Waste", отримають екопризи.

У межах фесту також започаткують адвокаційну екокампанію. Так, збиратимуть підписи містян на підтримку петиції з приєднання Херсону до міжнародної програми Zero Waste Cities.

Важливо! Організатори нагадують про необхідність враховувати карантинні вимоги "червоної зони". Вони закликають брати з собою індивідуальні засоби захисту та дотримуватися соціальної дистанції.