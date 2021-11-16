Подія відбудеться у парку "Херсонська фортеця", поблизу колишнього "Лебединого озера". Фест стартує об 11:00 й триватиме до 15:00 години.
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Програма заходу
- виступи експертів і гостей фесту;
- розваги;
- екопікнік та однойменний конкурс;
- розіграш екопризів;
- збір "екомрій" херсонців,
- нагородження;
- екозапальні ведучі.
Організатори фестивалю встановлять 5R-локації, що уособлюють 5 принципів моделі Zero Waste:
- Refuse – відмовся від зайвого;
- Reduce – скорочуй потрібне;
- Reuse – використовуй повторно;
- Recycle – переробляй;
- Rot – компостуй.
Крім того, розібратися з ідеями безсмітництва та відповідального споживання відвідувачам допоможуть ментори, представники місцевого екобізнесу та екомайстри. А перші 100 відвідувачів, які пройдуть квест "5 кроків Zero Waste", отримають екопризи.
У межах фесту також започаткують адвокаційну екокампанію. Так, збиратимуть підписи містян на підтримку петиції з приєднання Херсону до міжнародної програми Zero Waste Cities.