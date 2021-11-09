Девочка нуждается в самом дорогом уколе в мире – Zolgensma. Препарат стоит 2,3 миллиона долларов.

Важно "День пижам": звезды приглашают украинцев принять участие в благотворительном флешмобе

Благотворительную акцию инициировала Ирина Салихова. Она является руководителем студии социальных танцев. Теперь подписчики выбирают самое удобнее время для проведения урока. Однако преподавательница отмечает, что мастер-класс будет записан, поэтому каждый сможет просмотреть его в любое время. Фиксированной оплаты за урок не будет – каждому предлагают выбрать удобную сумму и перевести ее на счет родителей девочки.

Как поддержать девочку

Чтобы присоединиться к спасению Аделины, вы можете сделать пожертвование в виде любой суммы. Реквизиты для переводов:

monobank:

Мотенко Андрей Игоревич

5375414124626622

"Приватбанк":

Мотенко Андрей Игоревич

5168755434211948

UA713052990000026209693203290

ИНН 2941801112

"Сбербанк":

Мотенко Наталья Александровна

4790820017600831

UA083524570000026202000198948

Акцентбанк (А-банк):

Мотенко Андрей Игоревич

5375235100155090

ИНН 2941801112

Важно! На данный момент семье удалось собрать более 85% от нужной суммы. До конца сбора остался 21 день.

Полный текст публикации Ирины Салиховой:

Хочу провести благотворительный онлайн-урок с видом. Так что обращаюсь к вам с вопросом, когда лучше: пятница, 11:00 или воскресенье, 18:00? Пожалуйста, ответьте в комментариях. Записи будут сохранены и позже вы сможете их просмотреть в любое удобное время. Сумму оплаты за занятия вы будете выбирать сами, оплату необходимо делать на реквизиты семьи Аделины направления monoBank Мотенко Андрей Игоревич 5375414124626622 Приватбанк Мотенко Андрей Игоревич 5168755434211948 UA713052990000026209693203290 ИНН 2941801112 Ощадбанк Мотенко Наталья Александровна 4790820017600831 UA083524570000026202000198948 Акцентбанк (А-банк) Андрей Игоревич 5375235100155090 Инн 2941801112