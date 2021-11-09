Дівчинка потребує найдорожчого уколу у світі – Zolgensma. Препарат коштує 2,3 мільйона доларів.

Важливо "День піжам": зірки запрошують українців взяти участь у благодійному флешмобі

Благодійну акцію ініціювала Ірина Саліхова. Вона є керівницею студії соціальних танців. Наразі підписники обирають найзручніший час для проведення уроку. Однак викладачка зауважує, що майстер-клас буде записано, відтак кожен зможе переглянути його будь-коли. Фіксованої плати за урок не буде – кожному пропонують обрати зручну суму та переказати її на рахунок батьків дівчинки.

Як підтримати дівчинку

Щоб долучитися до порятунку Аделіни, ви можете зробити пожертвування у вигляді будь-якої суми. Реквізити для переказів:

monobank:

Мотенко Андрій Ігорович

5375414124626622

"Приватбанк":

Мотенко Андрій Ігорович

5168755434211948

UA713052990000026209693203290

ІНН 2941801112

"Ощадбанк":

Мотенко Наталя Олександрівна

4790820017600831

UA083524570000026202000198948

Акцентбанк (А-банк):

Мотенко Андрій Ігоревич

5375235100155090

ІНН 2941801112

Важливо! Наразі родині вдалося зібрати понад 85% від потрібної суми. До кінця збору залишився 21 день.

Повний текст публікації Ірини Саліхової:

Хочу провести благодійний онлайн-урок з бачати. Тож звертаюсь до вас із запитанням, коли краще: п'ятниця, 11:00 чи неділя, 18:00? Будь ласка, дайте відповідь у коментарях. Записи будуть збережені і пізніше ви зможете їх переглянути у будь-який зручний час. Суму оплати за заняття ви обиратимете самі, оплату необхідно робити на реквізити родини Аделіни напряму monoBank Мотенко Андрій Ігорович 5375414124626622 Приватбанк Мотенко Андрій Ігорович 5168755434211948 UA713052990000026209693203290 ИНН 2941801112 Ощадбанк Мотенко Наталя Олександрівна 4790820017600831 UA083524570000026202000198948 Акцентбанк (А-банк) Андрей Игоревич 5375235100155090 Инн 2941801112