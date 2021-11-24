Забег приурочен ко всемирному движению "Щедрый вторник". Инициатива действует уже 9-й год подряд, ведь тысячи людей разделяют одно убеждение: "Нужно творить добро".

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Подробности

Организаторы призывают всех желающих приобщиться к благому делу. Цель мероприятия – собрать средства для обеспечения работы Национальной горячей линии для детей и молодежи "111 – 116".

По информации общественной организации "Ла Страда – Украина", с начала карантина специалисты линии приняли более 4 тысяч обращений от детей, подростков и родителей. Так, 40% касались распространения пандемии COVID-19, насилия и жестокого обращения с детьми, 20% – проблем с психологическим здоровьем детей, 20% – рисков, с которыми дети сталкиваются в Интернете.

Как принять участие

Чтобы стать участником забега, нужно заполнить анкету по ссылке и оплатить благотворительный взнос. Старт забега – 28 ноября в 14:00. Длина дистанции составляет 4 километра (от Херсонской областной библиотеки имени Гончара до Херсонского областного совета).

Полный текст публикации КЗ "Херсонская областная универсальная научная библиотека им. Олеся Гончара":

Присоединяйтесь к благотворительному забегу!

Гончаровка призывает всех желающих принять участие в благотворительном мероприятии «Щедрый забег», посвященном всемирному движению «Щедрый вторник» (https://givingtuesday.org.ua/).

Забег организуется с целью собрать средства для обеспечения работы национальной горячей линии для детей и молодежи «111-116».

Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнив небольшую онлайн-форму (https://docs.google.com/.../1FAIpQLScC84jq9MQ5cI.../viewform), и подтвердить свою регистрацию непосредственно перед началом мероприятия.

Ждем 28 ноября, старт в 14:00 возле нашей библиотеки.

За дополнительной информацией обращайтесь по тел.: (095) 348-45-46 (организатор акции – Тамара Ковальчук).