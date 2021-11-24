Забег приурочен ко всемирному движению "Щедрый вторник". Инициатива действует уже 9-й год подряд, ведь тысячи людей разделяют одно убеждение: "Нужно творить добро".
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Подробности
Организаторы призывают всех желающих приобщиться к благому делу. Цель мероприятия – собрать средства для обеспечения работы Национальной горячей линии для детей и молодежи "111 – 116".
Как принять участие
Чтобы стать участником забега, нужно заполнить анкету по ссылке и оплатить благотворительный взнос. Старт забега – 28 ноября в 14:00. Длина дистанции составляет 4 километра (от Херсонской областной библиотеки имени Гончара до Херсонского областного совета).
Полный текст публикации КЗ "Херсонская областная универсальная научная библиотека им. Олеся Гончара":
Присоединяйтесь к благотворительному забегу!
Гончаровка призывает всех желающих принять участие в благотворительном мероприятии «Щедрый забег», посвященном всемирному движению «Щедрый вторник» (https://givingtuesday.org.ua/).
Забег организуется с целью собрать средства для обеспечения работы национальной горячей линии для детей и молодежи «111-116».
Для участия необходимо зарегистрироваться, заполнив небольшую онлайн-форму (https://docs.google.com/.../1FAIpQLScC84jq9MQ5cI.../viewform), и подтвердить свою регистрацию непосредственно перед началом мероприятия.
Ждем 28 ноября, старт в 14:00 возле нашей библиотеки.
За дополнительной информацией обращайтесь по тел.: (095) 348-45-46 (организатор акции – Тамара Ковальчук).