Забіг приурочений до всесвітнього руху "Щедрий вівторок". Ініціатива діє вже 9-й рік поспіль, адже тисячі людей поділяють одне переконання: "Потрібно творити добро".

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Деталі

Організатори закликають усіх охочих долучитися до благої справи. Мета заходу – зібрати кошти на забезпечення роботи Національної гарячої лінії для дітей та молоді "111 – 116".

За інформацією громадської організації "Ла Страда – Україна", від початку карантину фахівці лінії прийняли понад 4 тисячі звернень від дітей, підлітків та батьків. Так, 40% стосувалися поширення пандемії COVID-19, насильства і жорстокого поводження з дітьми, 20% – проблем із психологічним здоров'ям дітей, 20% – ризиків, з якими діти стикаються в Інтернеті.

Як взяти участь

Щоб стати учасником забігу, потрібно заповнити анкету за посиланням та сплатити благодійний внесок. Старт забігу – 28 листопада о 14.00. Довжина дистанції становить 4 кілометри (від Херсонської обласної бібліотеки імені Гончара до Херсонської обласної ради).

Повний текст публікації КЗ "Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Олеся Гончара":

Долучайтесь до благодійного забігу!

Гончарівка закликає усіх охочих взяти участь у благодійному заході «Щедрий забіг», присвяченому всесвітньому руху «Щедрий вівторок» (https://givingtuesday.org.ua/).

Забіг організовується з метою зібрати кошти для забезпечення роботи Національної гарячої лінії для дітей та молоді «111-116».

Для участі потрібно зареєструватися, заповнивши невелику онлайн-форму (https://docs.google.com/.../1FAIpQLScC84jq9MQ5cI.../viewform), і підтвердити свою реєстрацію безпосередньо перед початком заходу.

Чекаємо 28 листопада, старт о 14.00 біля нашої бібліотеки.

За додатковою інформацією звертайтесь за тел.: (095) 348-45-46 (організаторка акції – Тамара Ковальчук).