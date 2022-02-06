Как отмечают организаторы, уже можно было понять, что пакеты не дают нам жить спокойно и безопасно, вредя не только окружающей среде, но и нашему с вами здоровью. Так что призывают это изменить.

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"14 дней до жизни без пакетов"

"Гуфи-центр" приглашает присоединиться к марафону, разработанному специально для того, чтобы помочь всем сознательным жителям планеты Земля или тем, кто хочет ими стать, перейти на безпакетиковую жизнь.

В течение марафона организаторы обещают помочь:

осознать, что пакетов действительно очень много и они загромождают все вокруг,

уменьшить количество полиэтилена в своей жизни,

придумать, чем можно поменять пакеты.

Присоединиться к марафону можно в телеграмме "Гуфи-центра". Также участникам обещают сюрприз, о котором сообщат уже после марафона.

Публикация "Гуфи-центра":

Друзья! Как вы уже поняли, пакеты не дают нам жить спокойно и безопасно, вредя не только окружающей среде, но и нашему с вами здоровью. Пора это изменить!

Приглашаю вас присоединиться к марафону "14 дней до жизни без пакетов", который я разработал специально для того, чтобы помочь всем сознательным жителям планеты Земля (или желающим ими стать) перейти на безпакетиковую жизнь.

Во время этого марафона мы:

осознаем, что пакетов действительно очень много и они загромождают все вокруг

уменьшим количество полиэтилена в своей жизни

придумаем, чем можно заменить пакеты

Марафон стартует 7 февраля в моем Telegram чате https://t.me/gufi_marafon. А еще я подготовил сюрприз для участников, который вы узнаете в конце марафона!

До встречи, ваш Гуфи!