Як наголошують організатори, вже можна було зрозуміти, що пакети не дають нам жити спокійно та безпечно, шкодячи не лише довкіллю, а й нашому з вами здоров'ю. Тож закликають це змінити.

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"14 днів до життя без пакетів"

"Гуфі-центр" запрошує долучитися до марафону, який розробили спеціально для того, щоб допомогти усім свідомим жителям планети Земля або тим, хто хоче ними стати, перейти на безпакетикове життя.

Протягом марафону організатори обіцяють допомогти:

усвідомити, що пакетів дійсно дуже багато й вони захаращують усе навколо,

зменшити кількість поліетилену у своєму житті,

придумати, чим можна замінити пакети.

Долучитися до марафону можна в телеграмі "Гуфі-центру". Також учасникам обіцяють сюрприз, про який повідомлять вже після марафону.

Публікація "Гуфі-центру":

Друзі! Як ви вже зрозуміли, пакети не дають нам жити спокійно та безпечно, шкодячи не лише довкіллю, а й нашому з вами здоров'ю. Настав час це змінити!

Запрошую вас долучитися до марафону "14 днів до життя без пакетів", який я розробив спеціально для того, щоб допомогти усім свідомим жителям планети Земля (або тим, хто хоче ними стати) перейти на безпакетикове життя.

Під час цього марафону ми:

усвідомимо, що пакетів дійсно дуже багато і вони захаращують усе навколо

зменшимо кількість поліетилену в своєму житті

придумаємо, чим можна замінити пакети

Марафон стартує 7 лютого у моєму Telegram чаті https://t.me/gufi_marafon. А ще я підготував сюрприз для учасників, про який ви дізнаєтесь наприкінці марафону!

До зустрічі, ваш Гуфі!