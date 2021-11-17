25-летний Даниэль Рупашов долгое время занимается объяснением важности заботы об экологии широкой общественности. Его путь – искусство.

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Цель

Команда Artivist Network уже много лет приезжает на COP (Климатический саммит ООН). Каждый раз – это новая точка планеты. За годы деятельности коллектив посетил Нью-Йорк (где были подписаны Парижское соглашение), Бонн, Мадрид и Катовице.

Лозунг экоактивистов: "Создавай, соединяй, разрушай". Они стремятся оставлять свой след посредством искусства, которое будет привлекать внимание к изменению климата и последствиям этого процесса.

Активисты создают пространство, предоставляют бесплатные материалы и помогают желающим сделать произведения искусства для демонстрации.

Каждый год мы находим место для мурала во время COP, чтобы оставить что-то постоянное и символическое. Это заставляет задуматься после переговоров. Люди не должны забывать, что это произошло в их городе,

– рассказал художник.

О мурале

В этом году одна из работ появилась на Хэйберн-стрит. Рядом находится магазин без отходов.

"Это место действительно гармонирует с темой, о которой я пишу – переработка отходов. Переработка – это то, что заставляет людей в западных обществах чувствовать себя комфортнее по отношению к своему потреблению. Но большое количество наших пластиковых отходов в конце концов выбрасывается на свалки в Азии, и им приходится решать эту проблему", – считает молодой человек.

Мурал в Глазго / Фото Бьянка Ченки

Художник применяет акрил, аэрозольную краску и большой плакат. Рисунок охватывает около 5 квадратных метров. "Не монументально, но все же привлекает внимание", – добавляет Даниэль.

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Кроме того, Даниэль не любит торопиться в своей работе. "Люди хотят прийти и поговорить. Если им удастся встретиться с художниками и понять, почему создается эта картина и какова ее концепция, они почувствуют, что она принадлежит им гораздо больше. Для меня это действительно важно", – делится экохудожник.

Активист рассказывает, что в родной Венгрии не испытывает серьезного отношения правительства к климатическому кризису. А вот Шотландия очень прогрессивна в контексте целей до 2050 года.