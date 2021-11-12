В качестве примера экологического туризма организаторы конкурса отметили село Говардхан в Индии. Вместе с близлежащей территорией это место площадью более 400 квадратных километров в штате Махараштра.

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Экологический Говардхан

Здесь на площади в 400 квадратных километра расположились ретритный центр и ферма. В кампусе проводятся конференции и учебные программы, которые привлекают до 50 тысяч туристов в год.

На ферме работают солнечные батареи, которые ежегодно производят до 185 тысяч ватт, что позволяет избегать вредных испарений в атмсферу.

Кроме того, на ферме превращают в электроэнергию экскременты скота, а из пластиковых отходов производят легкое дизельное топливо.

Посредством почвенной биотехнологии для переработки сточных вод их в итоге используют для орошения полей, поэтому нет необходимости качать воду из реки.

Дома на территории кампуса построены из сжатых стабилизированных земляных блоков (DSEB), которые потребляют меньше энергии, а все материалы привозят не далее чем за 100 километров от фермы, чтобы уменьшить выбросы углерода от транспорта.