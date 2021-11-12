Як приклад екологічного туризму організатори конкурсу відзначили село Говардхан в Індії. Разом з довколишньою територією це місцина площею понад 400 квадратних кілометри в штаті Махараштра.

До слова Із думкою про довкілля: чому й куди з ресторанів McDonald's зникає пластик

Екологічний Говардхан

Тут на площі в 400 квадратних кілометри розташувалися ретритний центр і ферма. У кампусі проводять конференції та навчальні програми, що приваблюють до 50 тисяч туристів у рік.

На фермі працюють сонячні батереї, які щорічно виробляють до 185 тисяч ват, що дозволяє неабияк запобігати шкідливим випарам в атмсферу.

Крім того, на фермі перетворюють в електроенергію екскременти худоби, а з пластикових відходів роблять легке дизельне пальне.

За допомогою ґрунтової біотехнології для переробки стічних вод їх у підсумку використовують для зрошення полів, тому немає необхідності викачувати воду з річки.

Будинки на території кампусу побудовані зі стиснених стабілізованих земляних блоків (DSEB), які споживають менше енергії, а всі матеріали привозять не далі як з-за 100 кілометрів від ферми, щоб зменшити викиди вуглецю від транспорту.