Принять участие в программе смогут инженеры, менеджеры по продуктам и дизайнеры. Члены команды смогут получать 80% от текущей ставки. Более того, даже если рабочее время ограничено 20 – 25 часами в неделю – предложенные льготы сотрудникам не сокращаются.
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Почему приняли такое решение
Главная цель Slice – предоставить команде гибкость и средства для инноваций. В компании объясняют, что решение будет способствовать более активному привлечению талантливых сотрудников.
"Существует большая группа целенаправленных и конкурентоспособных людей, которые хотят работать над интересными проектами, но им трудно найти и поддерживать баланс", – отметил Раджан Баджадж, основатель и генеральный директор Slice.
Сейчас в компании работает 450 сотрудников. В следующем году в команду намерены пригласить еще 100 специалистов, а за 5 лет – 1 000 человек.