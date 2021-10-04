Взяти участь у програмі зможуть інженери, менеджери з продуктів та дизайнери. Члени команди зможуть отримувати 80% від поточної ставки. Ба більше, навіть якщо робочий час обмежений 20 – 25 годинами на тиждень – запропоновані пільги співробітникам не скорочуються.
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Чому прийняли таке рішення
Головна мета Slice – надати команді гнучкість та засоби для інновацій. У компанії пояснюють, що рішення сприятиме більш активному залученню талановитих співробітників.
"Існує велика група цілеспрямованих і конкурентоспроможних людей, які хочуть працювати над цікавими проєктами, але їм важко знайти та підтримувати баланс", – відзначив Раджан Баджадж, засновник і генеральний директор Slice.