Взяти участь у програмі зможуть інженери, менеджери з продуктів та дизайнери. Члени команди зможуть отримувати 80% від поточної ставки. Ба більше, навіть якщо робочий час обмежений 20 – 25 годинами на тиждень – запропоновані пільги співробітникам не скорочуються.

Вам сподобається Сімейна кімната у Львові: як маленькі пацієнти одужують і займаються благодійністю

Чому прийняли таке рішення

Головна мета Slice – надати команді гнучкість та засоби для інновацій. У компанії пояснюють, що рішення сприятиме більш активному залученню талановитих співробітників.

"Існує велика група цілеспрямованих і конкурентоспроможних людей, які хочуть працювати над цікавими проєктами, але їм важко знайти та підтримувати баланс", – відзначив Раджан Баджадж, засновник і генеральний директор Slice.