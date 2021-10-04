Индийская компания Slice ввела трехдневную рабочую неделю: чем продиктовано решение

Финтех-стартап Slice тестирует трехдневную рабочую неделю. В рамках программы Code In three компания предложит сотрудникам полную ставку и возможность удаленной работы.

Принять участие в программе смогут инженеры, менеджеры по продуктам и дизайнеры. Члены команды смогут получать 80% от текущей ставки. Более того, даже если рабочее время ограничено 20 – 25 часами в неделю – предложенные льготы сотрудникам не сокращаются.

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Почему приняли такое решение

Главная цель Slice – предоставить команде гибкость и средства для инноваций. В компании объясняют, что решение будет способствовать более активному привлечению талантливых сотрудников.

"Существует большая группа целенаправленных и конкурентоспособных людей, которые хотят работать над интересными проектами, но им трудно найти и поддерживать баланс", – отметил Раджан Баджадж, основатель и генеральный директор Slice.

Сейчас в компании работает 450 сотрудников. В следующем году в команду намерены пригласить еще 100 специалистов, а за 5 лет – 1 000 человек.

Slice – стартап, который выпускает кредитки, ориентированные на молодежь. Среди преимуществ: регистрация меньше чем за минуту, кэшбек и несколько вариантов оплаты. В сентябре 2021 компания выпустила 110 000 карточек, войдя в число ведущих операторов страны. Спонсорами выступают Gunosy Capital (Япония) и Blume Ventures (Индия).