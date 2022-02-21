Как искусство может помочь эффективно справляться с проблемами: мнение эксперта

Изобразительное искусство может стать надежным помощником в преодолении трудностей. Так, наблюдение за картинами, скульптурами или фотографиями – путь к эффективному решению проблем в работе.

Такого мнения придерживается историк искусств Эми Герман. Она является автором книги "Исправлено: Как усовершенствовать изобразительное искусство решения проблем.

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Лучшие вещи происходят при выходе из зоны комфорта. Это помогает отказаться от ежедневных мыслей об одних и тех же вещах. И немногие каждый день смотрят на произведения искусства,

– говорит Герман.

Она убеждена, что поиск новых ситуаций, которые отличаются от вашей повседневной жизни, позволяют взглянуть на проблему с другой точки зрения. Попробуйте эти три шага:

Наблюдайте

Зайдите в галерею (или посмотрите искусство в Интернете) и спросите себя: "Какие произведения искусства я хотел бы взять с собой домой?". Возможно:

вас привлекло именно это изображение, ведь оно напоминает вам определенную личность;

вы имеете подобное выражение лица, возраст или телосложение;

вам нравится композиция и цвета.

Посмотрите, что привлекает ваше внимание – от цвета к форме,

– объясняет Герман.

Следующий шаг – просмотр работы, которая вам меньше нравится. "Дайте себе целых две минуты – установите таймер на телефоне – и изучите это изображение", – советует Эми. Созерцание неприятных вещей выводит нас из зоны комфорта. Кроме того, это может служить "шаблоном" для решения проблемы.

Активно "юзайте" собственную наблюдательность, ходите вокруг произведений искусства и анализируйте, что вас окружает.

Задавайте вопросы

Безусловно, в искусстве каждый имеет свое видение. Не берите на себя слишком много – просто спросите мнение кого-то другого. Однажды Эми попросила двух полицейских сказать, что они видят на одной и той же картине. "Это совершенно разные версии, и это заставляет их задуматься: если это происходит здесь, перед картиной, то что же происходит на месте преступления? Это новый взгляд на решение проблемы", – объясняет она.

Общеизвестно, что часто люди стремятся поделиться собственным "мнением". Эми смело останавливает таких людей: "Я не хочу слышать, что вы думаете, пока не скажете, что видите".

Прочтите описание

Согласуйте свои наблюдения и мнение других с названием работы и его предысторией. Однако действовать нужно именно в таком порядке, ведь иначе вы можете иметь дело с предвзятым подтверждением своей точки зрения. "Вы подсознательно будете искать то, о чем идет речь в информационной записке."

Наконец, специалист считает, что рассмотрение проблем с позиции искусства создает новую дорожную карту, которая сегодня важнее, чем когда-либо. "Сейчас все сломано. Когда мы выйдем из этой пандемии, все начнем с нуля. Мы должны уметь это исправлять. Такой подход может предоставить новую перспективу», – резюмирует Герман.