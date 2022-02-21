Такої думки дотримується історикиня мистецтв Емі Герман. Вона є авторкою книги "Виправлено: Як удосконалити образотворче мистецтво розв'язування проблем.

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Найкращі речі відбуваються під час виходу із зони комфорту. Це допомагає відмовитися від щоденних думок про одні й ті самі речі. І мало хто щодня дивиться на твори мистецтва, – говорить Герман.

Вона переконана, що пошук нових ситуацій, які відрізняються від вашого повсякденного життя, дозволяють поглянути на проблему з іншої точки зору. Спробуйте ці три кроки:

Спостерігайте

Зайдіть у галерею (або подивіться мистецтво в Інтернеті) і запитайте себе: "Які твори мистецтва я б хотів взяти з собою додому?". Можливо:

вас привернуло саме це зображення, адже воно нагадує вам певну особистість;

ви маєте подібний вираз обличчя, віком або статуру;

вам подобається композиція та кольори.

Подивіться, що привертає вашу увагу – від кольорів до форми,

– пояснює Герман.

Наступний крок – перегляд роботи, яка вам найменше подобається. "Дайте собі цілих дві хвилини – встановіть таймер на телефоні – і вивчіть це зображення", – радить Емі. Споглядання "неприємних" речей виводить нас із зони комфорту. Крім того, це може слугувати "шаблоном" для вирішення проблеми.

Активно "юзайте" власну спостережливість, ходіть довкола творів мистецтва й аналізуйте, що вас оточує.

Ставте запитання

Безперечно, у мистецтві кожен має власне бачення. Не беріть на себе забагато – просто запитайте думку когось іншого. Одного разу Емі попросила двох поліцейських сказати, що вони бачать на одній і тій самій картині. "Це абсолютно різні версії, і це змушує їх задуматися: якщо це відбувається тут, перед картиною, то що ж відбувається на місці злочину? Це новий погляд на вирішення проблеми", – пояснює вона.

Загальновідомо, що часто люди прагнуть поділитися власною "думкою". Емі сміливо зупиняє таких людей: "Я не хочу чути, що ви думаєте, поки не скажете, що ви бачите".

Прочитайте опис

Узгодьте свої спостереження та думку інших з назвою роботи та її передісторією. Проте діяти потрібно саме в такому порядку, адже інакше ви можете мати справу з упередженим підтвердженням своєї точки зору. "Ви підсвідомо шукатимете те, про що йдеться в інформаційній записці".

Насамкінець, фахівчиня вважає, що розгляд проблем з позиції мистецтва створює нову дорожню карту, яка сьогодні важливіша, ніж будь-коли. "Зараз усе зламано". Коли ми вийдемо з цієї пандемії, то всі почнемо з нуля. Ми повинні вміти це виправляти. Такий підхід може надати нову перспективу", – резюмує Герман.