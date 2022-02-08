Исландия намерена прекратить китобойный промысел: когда это произойдет
Источник:The Guardian
Сегодня Исландия является одной из немногих стран, которая до сих пор занимается охотой на китов в коммерческих целях. Недавно власти заявили, что страна откажется от китобойного промысла до 2024 года.
Япония, Норвегия и Исландия регулярно подвергаются критике со стороны экоактивистов, которые убеждены, что китобойный промысел является недопустимым. Однако основной причиной стало падение спроса на китовое мясо.
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"Существует мало доказательств, что эта деятельность приносит любую экономическую выгоду", – отмечают представители власти.
Что известно
Согласно ежегодным квотам на 2019 – 2023 годы, в Исландии позволяют отстреливать:
- 209 финвалов – второй по величине вид на планете (после синего кита);
- 217 малых полосатиков – один из мельчайших видов.
Но за последние три года два основных владельца лицензии приостановили охоту на китов. Более того, один из них навсегда отказался от такой деятельности в 2020 году.Для сравнения: Известно, что в 2018 году были убиты 146 финвалов и 6 малых полосатиков. За 2019 – 2021 годы был отстрелен только один малый полосатик.
С чем связано падение спроса
- Спрос на исландское китовое мясо начал стремительно падать после того, как Япония вернулась к коммерческому китобойному промыслу в 2019 году. Ранее Исландия поставляла продукт на японский рынок.
- Деятельность стала слишком дорогой, ведь была расширена запретная для рыболовства прибрежная зона. Тогда китобои были вынуждены уйти еще дальше от берега.
- Требования безопасности к импортированному мясу были строже, чем к местным продуктам. Это усложняло экспорт из Исландии.
- Повлияли и ограничения в условиях пандемии COVID-19, из-за которых исландские заводы по переработке китового мяса не могли работать в обычном режиме.
Заметим, Исландия возобновила коммерческий китобойный промысел в 2006 году, несмотря на мораторий 1986 года.