Исландия намерена прекратить китобойный промысел: когда это произойдет

Сегодня Исландия является одной из немногих стран, которая до сих пор занимается охотой на китов в коммерческих целях. Недавно власти заявили, что страна откажется от китобойного промысла до 2024 года.

Япония, Норвегия и Исландия регулярно подвергаются критике со стороны экоактивистов, которые убеждены, что китобойный промысел является недопустимым. Однако основной причиной стало падение спроса на китовое мясо.

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"Существует мало доказательств, что эта деятельность приносит любую экономическую выгоду", – отмечают представители власти.

Что известно

Согласно ежегодным квотам на 2019 – 2023 годы, в Исландии позволяют отстреливать:

209 финвалов – второй по величине вид на планете (после синего кита);

217 малых полосатиков – один из мельчайших видов.

Но за последние три года два основных владельца лицензии приостановили охоту на китов. Более того, один из них навсегда отказался от такой деятельности в 2020 году.

С чем связано падение спроса

Спрос на исландское китовое мясо начал стремительно падать после того, как Япония вернулась к коммерческому китобойному промыслу в 2019 году. Ранее Исландия поставляла продукт на японский рынок. Деятельность стала слишком дорогой, ведь была расширена запретная для рыболовства прибрежная зона. Тогда китобои были вынуждены уйти еще дальше от берега. Требования безопасности к импортированному мясу были строже, чем к местным продуктам. Это усложняло экспорт из Исландии. Повлияли и ограничения в условиях пандемии COVID-19, из-за которых исландские заводы по переработке китового мяса не могли работать в обычном режиме.

Известно, что в 2018 году были убиты 146 финвалов и 6 малых полосатиков. За 2019 – 2021 годы был отстрелен только один малый полосатик.

Заметим, Исландия возобновила коммерческий китобойный промысел в 2006 году, несмотря на мораторий 1986 года.