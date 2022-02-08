Японія, Норвегія та Ісландія регулярно піддаються критиці з боку екоактивістів, які переконані, що китобійний промисел є неприпустимим. Проте основною причиною рішення стало падіння попиту на китове м'ясо.

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"Існує мало доказів того, що ця діяльність приносить будь-яку економічну вигоду", – зауважують представники влади.

Що відомо

Згідно з щорічними квотами на 2019 – 2023 роки, в Ісландії дозволяють відстрілювати:

209 фінвалів – другий за величиною вид на планеті (після синього кита);

217 малих полосатиків – один з найдрібніших видів.

Але за останні три роки два основних власники ліцензії призупинили полювання на китів. Ба більше, один з них назавжди відмовився від такої діяльності у 2020 році.

Для порівняння: Відомо, що у 2018 році було вбито 146 фінвалів та 6 малих полосатиків. Натомість за 2019 – 2021 було відстріляно лише одного малого полосатика.

З чим пов'язане падіння попиту

Попит на ісландське китове м'ясо почав стрімко падати після того, як Японія повернулася до комерційного китобійного промислу у 2019 році. Раніше Ісландія постачала продукт на японський ринок. Діяльність стала занадто дорогою, адже було розширено заборонену для рибальства прибережну зону. Тоді китобої були змушені піти ще далі від берега. Вимоги безпеки до імпортованого м'яса були суворішими, ніж до місцевих продуктів. Це ускладнювало експорт з Ісландії. Вплинули й обмеження в умовах пандемії COVID-19, через які ісландські заводи з переробки китового м'яса не могли працювати у звичному режимі.

Зауважимо, Ісландія відновила комерційний китобійний промисел у 2006 році, попри мораторій 1986 року.