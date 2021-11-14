Исследователи измерили уровень микропластика в 20 британских гостиных, найдя в среднем 1 414 отдельных частиц на квадратный метр в день.
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Результаты исследований
Для исследования использовали гостиную с площадью около 17 квадратных метров. Выяснилось, что только в этом пространстве может содержаться более 24 тысяч частиц микропластика в течение 24 часов.
Еще в одном исследовании проверили 20 домов в Халли и Хамбери. Там обнаружили микропластик в каждой гостиной.
Исследователи ежемесячно с июля по декабрь 2019 года ставили стакан в гостиной домов на неделю. Выяснилось, что почти четверть плавающих в стаканах частиц были микропластиком.
- Из них 90% были изготовлены из ПЭТ – гибкого пластика, используемого в бутылках для питья и контейнерах со чистящими средствами.
- Остальные содержали пластиковые пленки, которые могли быть получены из сумок-переносок и нейлона, также используемого в текстиле.