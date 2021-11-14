Дослідники виміряли рівень мікропластику у 20 британських вітальнях, знайшовши в середньому 1 414 окремих частинок на квадратний метр на день.

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Результати досліджень

Для дослідження використали вітальню з площею близько 17 квадратних метрів. З'ясувалося, що лише в цьому просторі може міститися понад 24 тисячі частинок мікропластику протягом 24 годин.

У ще одному дослідженні перевірили 20 будинків у Халлі та Хамбері. Там виявили мікропластик у кожній вітальні.

Дослідники щомісяця від липня до грудня 2019 року ставили склянку у вітальні будинків на тиждень. З'ясувалося, що майже чверть частинок, що плавають у склянках, були мікропластиком.

З них 90% були виготовлені з ПЕТ – гнучкого пластику, який використовується в пляшках для пиття та контейнерах із засобами для чищення.

– гнучкого пластику, який використовується в пляшках для пиття та контейнерах із засобами для чищення. Решта містила пластикові плівки, які могли бути отримані з сумок-переносок і нейлону, який також використовується в текстилі.

Важливо! Дослідники також відзначаються, що мікропластик все частіше зустрічається в життєво важливих органах людини – у мозку, матці чи легенях. Та поки не доведено, чи мікропластик потенційно може викликати або погіршити респіраторні захворювання.