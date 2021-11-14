Исследователи рассказали, сколько частиц микропластика ежедневно вдыхает человек

Ученые из британского университета Галла исследовали, что жилые дома наполнены тысячами крошечных опасных для здоровья пластиковых волокон. Согласно исследованию, в среднем человек ежедневно вдыхает 24 тысячи частиц микропластика.

Исследователи измерили уровень микропластика в 20 британских гостиных, найдя в среднем 1 414 отдельных частиц на квадратный метр в день.

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Результаты исследований

Для исследования использовали гостиную с площадью около 17 квадратных метров. Выяснилось, что только в этом пространстве может содержаться более 24 тысяч частиц микропластика в течение 24 часов.

Еще в одном исследовании проверили 20 домов в Халли и Хамбери. Там обнаружили микропластик в каждой гостиной.

Исследователи ежемесячно с июля по декабрь 2019 года ставили стакан в гостиной домов на неделю. Выяснилось, что почти четверть плавающих в стаканах частиц были микропластиком.

Из них 90% были изготовлены из ПЭТ – гибкого пластика, используемого в бутылках для питья и контейнерах со чистящими средствами.

– гибкого пластика, используемого в бутылках для питья и контейнерах со чистящими средствами. Остальные содержали пластиковые пленки, которые могли быть получены из сумок-переносок и нейлона, также используемого в текстиле.

Исследователи также отмечают, что микропластик все чаще встречается в жизненно важных органах человека – в мозге, матке или легких. Но пока не доказано, может ли микропластик вызвать или усугубить респираторные заболевания.