Вместо нефтехимических продуктов ученые использовали материалы на основе сахара. В результате удалось создать два новых полимера, один из которых тянется, как резина, а другой – жесткий, но пластичный, как большинство коммерческих пластмасс.

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Как это удалось

Исследователи применили соединения, состоящие из сахарного спирта и имеющие жесткое кольцо атомов. Речь идет об изодиде и изоманиде.

Материал на основе изодида продемонстрировал:

прочность;

жесткость;

пластичность.

Материал на основе изоманида продемонстрировал:

прочность;

вязкость;

эластичность.

По результатам экспериментов, материалы сохранили свои замечательные механические свойства после измельчения и термической обработки. Кроме того, их можно смешивать между собой и другими пластиками для получения новых материалов.

Специалисты отмечают, что теперь необходимо провести работу по снижению затрат на производство материалов и изучению потенциального воздействия на окружающую среду.

В долгосрочной перспективе вполне возможно, что эти виды материалов могут заменить не разлагающиеся в окружающей среде пластмассы нефтехимического происхождения,

– заявил профессор Эндрю Дав.

Пока команда разработчиков находится на этапе патентования технологии. Следующий шаг – поиск промышленных партнеров, заинтересованных в коммерциализации решения.