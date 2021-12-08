Историческая веха: United Airlines стала первой авиакомпанией, совершившей рейс на биотопливе

Американская United Airlines стала первой авиакомпанией, совершившей пассажирский рейс на экологически чистом топливе. Самолет, на борту которого присутствовало 115 пассажиров, вылетел из Чикаго и приземлился в Вашингтоне.

Так, один из двух двигателей авиалайнера 737 MAX 8 был заправлен устойчивым авиационным топливом (SAF). Двигатели LEAP-1B разработаны компанией CFM International, которой владеют GE и Safran Aircraft Engines. Они способны работать как на ископаемом топливе, так и на SAF.

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Мы демонстрируем масштабируемый и эффективный способ, благодаря которому компании могут объединиться и сыграть свою роль в решении глобальной проблемы – следа углерода,

– замечает директор United Airlines Скотт Кирби.

Что известно

SAF рассматривают как альтернативу традиционному авиационному топливу. Для его синтеза вместо нефти используются растительные или животные жиры, пищевые, бытовые или коммерческие отходы, упаковочные материалы, водоросли, углекислый газ. Такой метод позволяет сократить выбросы углерода, обеспечивая при этом энергоемкое топливо, необходимое для перелетов на дальние дистанции.

Согласно стандартам, установленным Американским обществом испытаний и материалов (ASTM), при нормальных условиях эксплуатации SAF разрешено только в смеси с обычным авиационным топливом в соотношении 50 на 50. Однако SAF, использованное в демонстрационном полете, химически было почти идентичным обычному авиатопливу.

Для полета один бак (1893 литров) был заполнен SAF, а другой – обычным топливом. Главная цель – создать биотопливо, которое можно будет использовать без модификаций имеющихся двигателей. Однако получить разрешение на коммерческое использование достаточно непросто. Для этого нужно пройти многочисленные процедуры стандартизации и спецификации.

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Компания GE Aviation сотрудничает с Emirates Airlines для запуска коммерческого самолета, использующего только SAF. Предварительно испытания запланированы на следующий год.