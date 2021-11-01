Адо Кампеоль был владельцем ресторана Le Beccherie, где и изобрели знаменитый рецепт. Он расположен в Тревизо на северо-востоке Италии.
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История тирамису
Рецепт десерта придумали Альба Кампеоль – супруга ресторатора, а также шеф-повар Роберто Лингуанотто. Блюдо с печеньем, кофе и маскарпоне добавили в меню ресторана в 1972 году, однако семья Кампеолов так и не запатентовала рецепт.
Издание Corriero Del Veneto также рассказывает, что тирамису придумали в 1960 году: мать Кампеоля приготовила блюдо беременной Альби Кампеоль. Но решила записать сложить десерт – позже жена ресторатора вместе с шеф-поваром усовершенствовали рецепт.
В истории относительно возникновения тирамису до сих пор много тайн. Например, многие в Италии убеждены, что его уже давно использовали в борделях Тревизо в качестве афродизиака.
Сам шеф-повар Роберто Лингуанотто рассказывал, что создание десерта явилось следствием несчастного случая во время приготовления ванильного мороженого. Мол, он случайно опустил немного сырого маскарпоне в миску с яйцами и сахаром, а после того, как он заметил приятный вкус смеси, сказал супруге Кампеола Альби.
Затем пара якобы усовершенствовала десерт, добавив "губки", смоченные в кофе, и посыпав его какао. Десерт назвали "Tiramisù", что переводится на русский как "вознеси меня".
Потеря для Тревизо
- Ресторан Le Beccherie принадлежит семье Кампеоль с 1939 года, когда он был открыт. Уже в конце Второй мировой войны сам Адо принял бизнес и начал им заниматься.
- Губернатор Венето Лука Зайя заявил, что смерть Адо Кампеоля – это потеря для города еще одной звезды в сфере гастрономии и виноделия.