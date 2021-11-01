Адо Кампеоль был владельцем ресторана Le Beccherie, где и изобрели знаменитый рецепт. Он расположен в Тревизо на северо-востоке Италии.

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История тирамису

Рецепт десерта придумали Альба Кампеоль – супруга ресторатора, а также шеф-повар Роберто Лингуанотто. Блюдо с печеньем, кофе и маскарпоне добавили в меню ресторана в 1972 году, однако семья Кампеолов так и не запатентовала рецепт.

Издание Corriero Del Veneto также рассказывает, что тирамису придумали в 1960 году: мать Кампеоля приготовила блюдо беременной Альби Кампеоль. Но решила записать сложить десерт – позже жена ресторатора вместе с шеф-поваром усовершенствовали рецепт.

В истории относительно возникновения тирамису до сих пор много тайн. Например, многие в Италии убеждены, что его уже давно использовали в борделях Тревизо в качестве афродизиака.

Сам шеф-повар Роберто Лингуанотто рассказывал, что создание десерта явилось следствием несчастного случая во время приготовления ванильного мороженого. Мол, он случайно опустил немного сырого маскарпоне в миску с яйцами и сахаром, а после того, как он заметил приятный вкус смеси, сказал супруге Кампеола Альби.

Затем пара якобы усовершенствовала десерт, добавив "губки", смоченные в кофе, и посыпав его какао. Десерт назвали "Tiramisù", что переводится на русский как "вознеси меня".

Потеря для Тревизо