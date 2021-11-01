Адо Кампеоль був власником ресторану Le Beccherie, де й винайшли знаменитий рецепт. Він розташований у Тревізо на півночному сході Італії.

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Історія тірамісу

Рецепт десерту вигадали Альба Кампеоль – дружина ресторатора, а також шеф-кухар Роберто Лінгуанотто. Страву з печивом, кавою та маскарпоне додали до меню ресторану в 1972 році, проте родина Кампеолів так і не запатентувала рецепт.

Видання Corriero Del Veneto також розповідає, що тірамісу вигадали в 1960 році: мати Кампеоля приготувала страву вагітній Альбі Кампеоль. Та вирішила записати скласти десерт – пізніше дружина ресторатора разом із шеф-кухарем удосконалили рецепт.

В історії щодо виникнення тірамісу досі є багато таємниць. Так, багато хто в Італії переконаний, що його вже давно використовували в борделях Тревізо в якості афродизіаку.

Сам шеф-кухар Роберто Лінгуанотто розповідав, що створення десерту стало наслідком нещасного випадку під час приготування ванільного морозива. Мовляв, він випадково опустив трохи сиру маскарпоне в миску з яйцями та цукром, а після того, як він помітив приємний смак суміші, сказав дружині Кампеола Альбі.

Потім пара буцімто вдосконалила десерт, додавши "губки", змочені в каві, і посипавши його какао. Десерт назвали "Tiramisù", що перекладається українською як "вознеси мене".

Втрата для Тревізо