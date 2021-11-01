В Италии умер "отец тирамису" – владелец ресторана, где придумали десерт

В Италии в возрасте 93 лет скончался известный ресторатор Адо Кампеоль. Он был знаменит прежде всего тем, что его имя тесно связано со знаменитым десертом тирамису.

Адо Кампеоль был владельцем ресторана Le Beccherie, где и изобрели знаменитый рецепт. Он расположен в Тревизо на северо-востоке Италии.

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История тирамису

Рецепт десерта придумали Альба Кампеоль – супруга ресторатора, а также шеф-повар Роберто Лингуанотто. Блюдо с печеньем, кофе и маскарпоне добавили в меню ресторана в 1972 году, однако семья Кампеолов так и не запатентовала рецепт.

Издание Corriero Del Veneto также рассказывает, что тирамису придумали в 1960 году: мать Кампеоля приготовила блюдо беременной Альби Кампеоль. Но решила записать сложить десерт – позже жена ресторатора вместе с шеф-поваром усовершенствовали рецепт.

В истории относительно возникновения тирамису до сих пор много тайн. Например, многие в Италии убеждены, что его уже давно использовали в борделях Тревизо в качестве афродизиака.

Сам шеф-повар Роберто Лингуанотто рассказывал, что создание десерта явилось следствием несчастного случая во время приготовления ванильного мороженого. Мол, он случайно опустил немного сырого маскарпоне в миску с яйцами и сахаром, а после того, как он заметил приятный вкус смеси, сказал супруге Кампеола Альби.

Затем пара якобы усовершенствовала десерт, добавив "губки", смоченные в кофе, и посыпав его какао. Десерт назвали "Tiramisù", что переводится на русский как "вознеси меня".

Потеря для Тревизо