Из-за микропластика люди становятся резистентными к антибиотикам, – исследование

Ученые Инженерной школы Джорджа Брауна при американском Университете Райса утверждают, что микропластик в окружающей среде является благоприятным местом для размножения бактерий, устойчивых к антибиотикам.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Hazardous Materials, под влиянием ультрафиолета и из-за разложения микропластика в окружающей среде становится подходящим местом для "поселения" в нем генов устойчивости к антибиотикам.

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Опасный микропластик

В результате, эти гены могут снизить способность организма человека бороться с инфекциями. Кроме того, исследование показало, что вымывание химикатов из пластика из-за его старения увеличивает восприимчивость переносчиков к горизонтальному переносу генов.

Это способно сделать условия внешней среды благоприятными для устойчивости к антибиотикам.

Мы были удивлены, обнаружив, что микропластическое старение усиливает горизонтальный ARG… Повышенное распространение устойчивости к антибиотикам – это игнорирование потенциального воздействия микропластического загрязнения,

– сказал профессор гражданской и экологической инженерии доктор Альварес.

Ученые отметили, что микропластические поверхности могут быть местами агрегации для восприимчивых бактерий, ускоряя перенос генов, способствуя контакту бактерий друг с другом и высвобождающимися химическими веществами.