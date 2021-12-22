Через мікропластик люди стають резистентними до антибіотиків, – дослідження

Вчені Інженерної школи Джорджа Брауна при американському Університеті Райса стверджують, що мікропластик у навколишньому середовищі є сприятливим місцем для розмноження бактерій, стійких до антибіотиків.

Згідно з дослідженням, опублікованим у Journal of Hazardous Materials, під впливом ультрафіолету й через розкладання мікропластик у навколишньому середовищі стає відповідним місцем для "поселення" в ньому генів стійкості до антибіотиків.

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Небезпечний мікропластик

У результаті ці гени можуть знизити здатність організму людини боротися з інфекціями. Крім того, дослідження показало, що вимивання хімікатів із пластику через його старіння збільшує сприйнятливість переносників до горизонтального перенесення генів.

Це здатне зробити умови довкілля сприятливими для стійкості до антибіотиків.

Ми були здивовані, виявивши, що мікропластичне старіння посилює горизонтальний ARG… Підвищене поширення стійкості до антибіотиків – це ігнорування потенційного впливу мікропластичного забруднення,

– сказав професор цивільної та екологічної інженерії доктор Альварес.

Вчені зазначили, що мікропластичні поверхні можуть бути місцями агрегації для сприйнятливих бактерій, прискорюючи перенесення генів, сприяючи контакту бактерій один з одним і хімічними речовинами, що вивільняються.