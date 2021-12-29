Изменение климата сильнее всего ударит по 5 областям Украины, – исследование

Исследование Всемирного банка показало, что изменение климата отразится на Украине не равномерно. Так, есть 5 регионов, которые от этого пострадают больше всего.

Исследование по инициативе Министерства экологии проводил Всемирный банк, определявший влияние изменения климата на ключевые секторы экономики Украины. В исследовании изучали два разных сценария.

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Какие регионы пострадают больше всего

Изучаемые сценарии предполагают глобальное повышение температуры до 2100 года соответственно на 2,4 градуса (при борьбе с выбросами углерода) и на 4,3 градуса (без достаточных мер такой борьбы).

Согласно исследованию, наибольшие потери от изменений климата понесут 5 украинских областей:

Черкасская,

Херсонская,

Кировоградская,

Полтавская,

Винницкая.

Согласно второму сценарию, аналитики предполагают снижение урожайности в Украине ячменя, кукурузы и подсолнечника в 2030-2050 годах на 10-30% к уровню 2010 года.

Наибольшие потери доходов домохозяйств и наибольший рост бедности и неравенства из-за снижения стоимости сельскохозяйственного производства прогнозируется в Харьковской, Кировоградской, Львовской, Луганской и Житомирской областях,

– говорится в исследовании.