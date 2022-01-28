Посол Израиля Михаэль Бродский подчеркнул, что борьба против COVID-19 – это проблема, которую можно решить только совместными усилиями. Он лично присутствовал, когда передавали помощь.
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Что передали винницким медикам:
- маски;
- щитки;
- перчатки;
- халаты;
- шприцы;
- капельницы
- и прочее.
По словам Бродского, кроме больницы в Виннице, его страна передаст помощь и в Умань и Ужгород – также в инфекционные больницы. "Надеемся, что помощь будет полезной и своевременной", – подчеркнул дипломат.
Винницкая больница получила помощь от Израиля / Фото ОГА