Стоимость книги составляет 325 гривен. Организаторы инициативы стремятся продать 3200 экземпляров, чтобы добиться поставленной задачи.

Важно Украинцам предлагают отдать ненужные подарки на благотворительность: как это сделать

Большая цель

Благотворительная инициатива направлена ​​на поддержку больных детей. Так, все собранные средства пойдут на приобретение аппарата для плазмофереза ​​"Гемофеникс", который стоит 775 000 гривен. Его предоставят Западноукраинскому детскому медицинскому центру. Техника крайне важна, ведь сможет помочь в спасении 50 детей ежегодно.

Кто принял участие

Среди авторов, приобщившихся к написанию сборника, такие известные украинцы:

певица Оксана Муха с сестрой Ульяной;

певица и ведущая Наталья Карпа;

музыкант и саундпродюсер Роман Черенов (Morphom);

Александр Фоззи Сидоренко (участник группы "ТНМК")

писательницы Яна Навна, Анна Софина, Анна Демина, Наталья Дмитриева;

фотограф и блоггер Светлана Кравс вместе с подписчицей Маричкой Стечкевич;

актер и телеведущий Олег Пригода;

радиоведущая и автор книг для мам и детей Мила Ярошевич.

Обратите внимание! Стать частью благого дела удивительно легко. Вы получаете невероятно интересную книгу, а другие – шанс на жизнь. Заказать сборку можно по ссылке.

Полный текст публикации:

СЕГОДНЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ДЕНЬ!

Мы объявляем предварительную продажу нашего благотворительного сборника "Подари сказку"!

Ох, сколько усилий, сколько часов работы, сколько добрых сердец откликнулось на наши просьбы!

Ведь все ради благой цели

А именно, приобрести аппарат для плазмофереза ​​"Гемофеникс" для Западно-украинского детского медицинского центра стоимостью 775 000 грн, который будет спасать более 50 деток ежегодно!

Для достижения цели нам нужно продать 3200 книг! Станьте и вы частицей этого доброго дела, как и наши сказочные авторы:

певица Оксана Муха с сестрой Ульяной

певица и ведущая Наталья Карпа

музыкант и саундпродюсер Роман Черенов (Morphom)

Александр Фоззи Сидоренко (участник группы "ТНМК")

писательницы Яна Навна, Анна Софина, Анна Демина, Наталья Дмитриева

фотографица и блоггерша Светлана Кравс

вместе с подписчицей Маричкой Стечкевич

актер и телеведущий Олег Приключение

радиоведущая и автор книг для мам и детей Мила Ярошевич

Вы все удивительны! Спасибо Вам

Вы можете приобрести сборку по ссылке в описании профиля прямо сейчас и получить ее после 10 января!

Стоимость 325 грн.

Поддержите нас, расскажите о проекте друзьям, знакомым! Станьте одним из 3200 благотворителей!

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