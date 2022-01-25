Стоимость книги составляет 325 гривен. Организаторы инициативы стремятся продать 3200 экземпляров, чтобы добиться поставленной задачи.

Важно Украинцам предлагают отдать ненужные подарки на благотворительность: как это сделать

Большая цель

Благотворительная инициатива направлена ​​на поддержку больных детей. Так, все собранные средства пойдут на приобретение аппарата для плазмофереза ​​"Гемофеникс", который стоит 775 000 гривен. Его предоставят Западноукраинскому детскому медицинскому центру. Техника крайне важна, ведь сможет помочь в спасении 50 детей ежегодно.

Кто принял участие

Среди авторов, приобщившихся к написанию сборника, такие известные украинцы:

  • певица Оксана Муха с сестрой Ульяной;
  • певица и ведущая Наталья Карпа;
  • музыкант и саундпродюсер Роман Черенов (Morphom);
  • Александр Фоззи Сидоренко (участник группы "ТНМК")
  • писательницы Яна Навна, Анна Софина, Анна Демина, Наталья Дмитриева;
  • фотограф и блоггер Светлана Кравс вместе с подписчицей Маричкой Стечкевич;
  • актер и телеведущий Олег Пригода;
  • радиоведущая и автор книг для мам и детей Мила Ярошевич.

Полный текст публикации:

СЕГОДНЯ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ДЕНЬ!
Мы объявляем предварительную продажу нашего благотворительного сборника "Подари сказку"!
Ох, сколько усилий, сколько часов работы, сколько добрых сердец откликнулось на наши просьбы!
Ведь все ради благой цели
А именно, приобрести аппарат для плазмофереза ​​"Гемофеникс" для Западно-украинского детского медицинского центра стоимостью 775 000 грн, который будет спасать более 50 деток ежегодно!
Для достижения цели нам нужно продать 3200 книг! Станьте и вы частицей этого доброго дела, как и наши сказочные авторы:
певица Оксана Муха с сестрой Ульяной
певица и ведущая Наталья Карпа
музыкант и саундпродюсер Роман Черенов (Morphom)
Александр Фоззи Сидоренко (участник группы "ТНМК")
писательницы Яна Навна, Анна Софина, Анна Демина, Наталья Дмитриева
фотографица и блоггерша Светлана Кравс
вместе с подписчицей Маричкой Стечкевич
актер и телеведущий Олег Приключение
радиоведущая и автор книг для мам и детей Мила Ярошевич
Вы все удивительны! Спасибо Вам
Вы можете приобрести сборку по ссылке в описании профиля прямо сейчас и получить ее после 10 января!
Стоимость 325 грн.
Поддержите нас, расскажите о проекте друзьям, знакомым! Станьте одним из 3200 благотворителей!
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