Израиль передал помощь Винницкой областной детской инфекционной больнице

Винницкая областная детская инфекционная больница получила помощь от посольства Израиля в Украине. Речь идет о десятках тысяч средств индивидуальной защиты и расходных материалов.

Посол Израиля Михаэль Бродский подчеркнул, что борьба против COVID-19 – это проблема, которую можно решить только совместными усилиями. Он лично присутствовал, когда передавали помощь.

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Что передали винницким медикам:

маски;

щитки;

перчатки;

халаты;

шприцы;

капельницы

и прочее.

По словам Бродского, кроме больницы в Виннице, его страна передаст помощь и в Умань и Ужгород – также в инфекционные больницы. "Надеемся, что помощь будет полезной и своевременной", – подчеркнул дипломат.

Винницкая больница получила помощь от Израиля / Фото ОГА