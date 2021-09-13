"Зеленая" акция стартует 18 сентября и продлится до 30 сентября. Главная цель – защита окружающей среды от негативного воздействия мусора.
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Что известно об акции
Инициатива проводится при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, UNDP Ukraine/ПРООН в Украине, проект ЕС/ПРООН EU4EMBLAS.
Продолжаем нашу традицию и в начале осени приобщаемся к миллионам волонтеров по всему мир – настоящим героям, которые участвуют в глобальной уборке и спасают нашу планету от мусора. Приглашаем убрать нашу замечательную страну,
– говорится в сообщении.
Всеукраинская акция / Картинка Госводаагентства
Как принять участие
Чтобы приобщиться к спасению планеты, необходимо выполнить несколько простых действий:
- зарегистрироваться: перейдите по ссылке и заполните форму до 18 сентября (включительно);
- убрать: очистите берег водоема, парк или лес от мусора неподалеку;
- сфотографировать: сделайте сравнительные фото "до" и "после" уборки;
- поделиться: выложите фото в фейсбук с хэштегом "ЯПРИБРАВ_ТВОЯЧЕРГА4."
- подытожить: поделитесь своим результатом здесь.
Наконец, участники эко-толоки получат диплом от Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Полный тест публикации Держводаагентства:
Приглашаем украинцев на эко-толоку к Международному дню чистых берегов.
Продолжаем нашу традицию и в начале осени приобщаемся к миллионам волонтеров по всему миру – настоящим героям, которые участвуют в глобальной уборке и спасают нашу планету от мусора.
Приглашаем убрать нашу замечательную страну. В этом году акция пройдет 18 сентября – в Международный день чистых берегов.
Предлагаем присоединиться, выполнив простые шаги:
Зарегистрироваться по ссылке по 18 сентября (включительно) https://forms.gle/Jz3vHaFN5pitzznh8
Убрать берег водоема, парк или лес вблизи себя.
Сделать фото "до" и "после" уборки и выложить в фейсбук под хэштегом #ЯПРИБРАВ_ТВОЯЧЕРГА4.
Поделиться своим результатом
https://forms.gle/6JGgXL29orTfgqtF8
Акция продлится с 18 по 30 сентября 2021 года.
Участники получат диплом от Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
Организаторы: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины, UNDP Ukraine/ПРООН в Украине, Проект ЕС/ПРООН EU4EMBLAS http://emblasproject.org/.
#EUBeachCleanup #ЯПРИБРАВ_ТВОЯЧЕРГА4