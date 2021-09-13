"Зелена" акція стартує 18 вересня й триватиме до 30 вересня. Головна мета – захист довкілля від негативного впливу сміття.
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Що відомо про акцію
Ініціатива проводиться за підтримки Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Державного агентства водних ресурсів України, UNDP Ukraine/ПРООН в Україні, Проєкту ЄС/ПРООН EU4EMBLAS.
Продовжуємо нашу традицію і на початку осені долучаємося до мільйонів волонтерів по всьому світу – справжніх героїв, які беруть участь у глобальному прибиранні і рятують нашу Планету від сміття. Запрошуємо прибрати нашу чудову країну,
– йдеться у повідомленні.
Всеукраїнська акція / Зображення Держводаагентства
Як взяти участь
Щоб долучитися до порятунку планети, необхідно виконати декілька простих дій:
- зареєструватися: перейдіть за посиланням та заповніть форму до 18 вересня (включно);
- прибрати: очистіть берег водойми, парк чи ліс від сміття неподалік;
- сфотографувати: зробіть порівняльні фото "до" та "після" прибирання;
- поділитися: викладіть фото у фейсбук з хештегом "ЯПРИБРАВ_ТВОЯЧЕРГА4."
- підсумувати: поділіться своїм результатом тут.
Насамкінець, учасники екотолоки отримають диплом від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Повний тест публікації Держводаагентства:
Запрошуємо українців на еко-толоки до Міжнародного дня чистих берегів.
Продовжуємо нашу традицію і на початку осені долучаємося до мільйонів волонтерів по всьому світу – справжніх героїв, які беруть участь у глобальному прибиранні і рятують нашу Планету від сміття.
Запрошуємо прибрати нашу чудову країну. Цьогоріч акція пройде 18 вересня - у Міжнародний день чистих берегів.
Пропонуємо долучитися, виконавши прості кроки:
Зареєструватися за посиланням до 18 вересня (включно) https://forms.gle/Jz3vHaFN5pitzznh8
Прибрати берег водойми, парк чи ліс поблизу себе.
Зробити фото "до" та "після" прибирання і викласти у фейсбук під хештегом #ЯПРИБРАВ_ТВОЯЧЕРГА4.
Поділитися своїм результатом
https://forms.gle/6JGgXL29orTfgqtF8
Акція триватиме з 18 по 30 вересня 2021 року.
Учасники отримають диплом від Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.
Організатори: Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державне агентство водних ресурсів України, UNDP Ukraine / ПРООН в Україні, Проєкт ЄС/ПРООН EU4EMBLAS http://emblasproject.org/.
#EUBeachCleanup #ЯПРИБРАВ_ТВОЯЧЕРГА4