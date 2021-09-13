"Я убрал – твоя очередь": украинцев приглашают на эко-толоку

Всех неравнодушных граждан приглашают присоединиться к эко-толоке. Мероприятие приурочено к Международному дню чистых берегов.

"Зеленая" акция стартует 18 сентября и продлится до 30 сентября. Главная цель – защита окружающей среды от негативного воздействия мусора.

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Что известно об акции

Инициатива проводится при поддержке Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственного агентства водных ресурсов Украины, UNDP Ukraine/ПРООН в Украине, проект ЕС/ПРООН EU4EMBLAS.

Продолжаем нашу традицию и в начале осени приобщаемся к миллионам волонтеров по всему мир – настоящим героям, которые участвуют в глобальной уборке и спасают нашу планету от мусора. Приглашаем убрать нашу замечательную страну,

– говорится в сообщении.

Всеукраинская акция / Картинка Госводаагентства

Как принять участие

Чтобы приобщиться к спасению планеты, необходимо выполнить несколько простых действий:

зарегистрироваться: перейдите по ссылке и заполните форму до 18 сентября (включительно);

перейдите по ссылке и заполните форму до 18 сентября (включительно); убрать: очистите берег водоема, парк или лес от мусора неподалеку;

очистите берег водоема, парк или лес от мусора неподалеку; сфотографировать: сделайте сравнительные фото "до" и "после" уборки;

сделайте сравнительные фото "до" и "после" уборки; поделиться: выложите фото в фейсбук с хэштегом "ЯПРИБРАВ_ТВОЯЧЕРГА4."

выложите фото в фейсбук с хэштегом "ЯПРИБРАВ_ТВОЯЧЕРГА4." подытожить: поделитесь своим результатом здесь.

Наконец, участники эко-толоки получат диплом от Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Полный тест публикации Держводаагентства:

Приглашаем украинцев на эко-толоку к Международному дню чистых берегов.

Продолжаем нашу традицию и в начале осени приобщаемся к миллионам волонтеров по всему миру – настоящим героям, которые участвуют в глобальной уборке и спасают нашу планету от мусора.

Приглашаем убрать нашу замечательную страну. В этом году акция пройдет 18 сентября – в Международный день чистых берегов.

Предлагаем присоединиться, выполнив простые шаги:

Зарегистрироваться по ссылке по 18 сентября (включительно) https://forms.gle/Jz3vHaFN5pitzznh8

Убрать берег водоема, парк или лес вблизи себя.

Сделать фото "до" и "после" уборки и выложить в фейсбук под хэштегом #ЯПРИБРАВ_ТВОЯЧЕРГА4.

Поделиться своим результатом

https://forms.gle/6JGgXL29orTfgqtF8

Акция продлится с 18 по 30 сентября 2021 года.

Участники получат диплом от Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Организаторы: Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Государственное агентство водных ресурсов Украины, UNDP Ukraine/ПРООН в Украине, Проект ЕС/ПРООН EU4EMBLAS http://emblasproject.org/.

#EUBeachCleanup #ЯПРИБРАВ_ТВОЯЧЕРГА4